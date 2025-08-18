شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: عشرات الآلاف في. حجة يواجهون خطر المجاعة مع تراجع المساعدات والان مع التفاصيل

حذّر تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) من أن عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النازحين والنساء، في مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، يواجهون خطر المجاعة. ويعود هذا الخطر إلى تراجع المساعدات الإنسانية ونقص التمويل، إضافة إلى تفاقم الصدمات المناخية.



وأوضح التقرير أن الوضع في المديرية "حرج"، حيث يواجه أكثر من 41 ألف شخص خطر الجوع نتيجة تعليق المساعدات الغذائية والتدهور البيئي للأراضي. وتُعد عبس موطنًا لثاني أكبر عدد من النازحين داخليًا في اليمن، أغلبهم من النساء والأطفال الذين يعيشون في مخيمات وتجمعات عشوائية دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الخدمات الأساسية.



وكشف التقرير أن أكثر من 220 ألف نازح في عبس فقدوا إمكانية الحصول على الإغاثة الطارئة منذ مارس 2025 بسبب التخفيضات الحادة في التمويل.



ورغم الجهود المبذولة لتقديم بعض المساعدات الطارئة، إلا أنها لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الملحة. وأشار التقرير إلى أن أطفال معظم هذه الأسر "غالبًا ما ينامون باكيين وجائعين".

يذكر أن المديرية شهدت في يوليو الماضي وفاة طفلة وامرأة مسنة بسبب الجوع في مخيمات النازحين، مما يسلط الضوء على عمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.