رد إسرائيلي مفاجئ...بعد موافقة حماس على المقترح المصري لوقف حرب غزة

عدن - ياسمين التهامي - قالت القناة 12 العبرية مساء الاثنين إن إسرائيل ستتسلم الليلة رد حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر الوسطاء.

ونقلت قناة العربية عن مصدر مطلع أن حماس وافقت على المقترح الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل، موضحًا أن الوسطاء المصريين والقطريين مارسوا ضغوطًا على الحركة للقبول بصيغة شبه مطابقة لورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

في السياق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن حماس أصبحت مستعدة للنقاش بعد أن تأكدت من نوايا إسرائيل بالسيطرة على غزة، بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يتابع المستجدات، معبرًا عن انطباعه بأن حماس تحت ضغط هائل.

وفي وقت سابق عصر اليوم الإثنين، أكدت مصادر في حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء المصريين والقطريين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستين يوماً، يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على دفعتين وتسليم جثامين القتلى منهم. وجاءت الموافقة عقب لقاء جمع وفد قيادة الحركة مع الوسطاء في القاهرة.

وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع أن المقترح يشكل إطاراً لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول وقف دائم لإطلاق النار. وفي الاتجاه ذاته، أفاد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن المبادرة تتضمن صفقة جزئية لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الفصائل الفلسطينية تتعامل بإيجابية مع المبادرة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة.