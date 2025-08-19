شكرا لقرائتكم خبر عن هدنة مؤقتة.. مقتل قيادي بارز في "درع الوطن" واثنين من مرافقيه باشتباكات قبلية في لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل قيادي في قوات درع الوطن واثنان من مرافقيه، مساء السبت، إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين حملة أمنية ومسلحين من قبائل الصبيحة في محافظة لحج، جنوب اليمن، قبل أن تتدخل وساطة قبلية لوقف القتال.

وقالت مصادر محلية إن عثمان صالح قاسم، قائد كتيبة في اللواء الأول "درع الوطن"، لقي مصرعه مع مرافقيه عصام محمد علي وماهر الخليدي، خلال مواجهات مع قبائل الصبيحة في مديرية رأس العارة.



وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات شهدت استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وامتدت إلى مناطق متفرقة من المديرية، ما زاد من حدّة المواجهات بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من توتر سابق شهدته المنطقة، على خلفية صدامات بين قوات أمنية بقيادة حمدي شكري، ومسلحين موالين للقائد القبلي المقال فاروق الكعلولي، عقب دعوات إلى "النكف القبلي" ردًا على هجوم استهدف الأخير الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، تمكنت وساطة قبلية من التوصل إلى هدنة مؤقتة مدتها ثلاثة أيام، تتعهد خلالها الأطراف بعدم خرق الاتفاق، تمهيدًا لمعالجة الخلافات القائمة واحتواء الأزمة.

