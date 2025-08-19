شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو"تاجر يُقدم على إحراق نفسه أمام محكمة في صنعاء "لحظات مروعة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم تاجر، على إحراق نفسه أمام مبنى محكمة بني الحارث في العاصمة ‎صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر اعلامية أن التاجر أضرم النار في جسده احتجاجاً على الجبايات الباهظة التي تفرضها المليشيا، إضافة إلى انعدام العدالة في القضاء الخاضع لهيمنتها.

وتداول ناشطون مقطعاً مرئياً يوثق اللحظات المروّعة، حيث هرع عدد من المواطنين لمحاولة إنقاذه عبر إخماد ألسنة اللهب باستخدام الشيلان وبطانية.

ويواجه التجار في مناطق سيطرة ‎الحوثيين ضغوطاً هائلة بسبب الجبايات المضاعفة والممارسات الابتزازية، من قبل المليشيات، وتواطؤ ومماطلة الجهات القضائية.