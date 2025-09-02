شكرا لبحثكم عن خبر بيان صادر عن البنك المركزي اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ������ بيان من البنك المركزي - البنك المركزي اليمني يقدر الدعم الكبير من مجلس التعاون الخليجي، والذي يعزز قدرة البنك على القيام بواجباته. - و يعمل البنك على الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. - و يأسف للحملات التحريضية التي تستهدفه وتستهدف استقرار العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات. - ويحذر من الآثار الخطيرة لهذه الممارسات الخارجة عن القانون والتي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي .

