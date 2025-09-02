هل تتعرض روبي للعقاب؟.. اعرفوا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - تصدر اسم الفنانة روبي ترند مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث "غوغل" وأصبح الأكثر بحثًا؛ وذلك منذ إحيائها حفلًا كبيرًا حمل شعار كامل العدد في مدينة العلمين الجديدة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لها وهي تمازح جمهورها، أثناء أدائها أغنيتها "3 ساعات متواصلة"، الأمر الذي اعتبره البعض أن مزاحها وحديثها يحمل تلميحات غير لائقة ومنافية للآداب العامة للمجتمع.

روبي تتعرض لانتقادات حادة بسب 3 ساعات متواصلة

هل تلاقي روبي مصير راغب علامة؟

تعرضت النجمة روبي لموجة انتقادات حادة من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد حفلتها الأخيرة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكلٍ كبير عبر المواقع، ظهرت من خلاله وهي تمازح جمهورها أثناء أدائها أغنيتها "3 ساعات متواصلة"؛ موجهين لها إتهامات بأن حديثها يحمل عبارات غير لائقة، وأنها تنافي الآداب العامة للمجتمع، ولا يجب أن تخرج من فنانة على المسرح.وقد تطور الأمر لمطالبة الكثيرين بتدخل نقابة المهن الموسيقية وتحويل الفنانةللتحقيق بسب هذه التصريحات وإيقافها، خاصةً في ظل الإيقاف التي تشهده الساحة الغنائية في الآونة الأخيرة لعدد من المطربين بسبب خروجهم عن النص، والتي كان آخرها أزمة للفنان اللبناني راغب علامة مع معجبيه خلال حفله في الساحل الشمالي وإيقافه عن الغناء في مصر والتحقيق معه، إلا أن هذه الأزمة قد انتهت بالفعل.

من جهةٍ أخرى، لم تتخذ نقابة المهن الموسيقية أي إجراء رسمي ضد روبي حتى الآن ولم يتم مناقشة الأمر داخل مجلس النقابة.

أغنية "3 ساعات متواصلة"

حفل روبي في مدينة العلمين

روبي تتألق في رمضان 2025

الجدير بالذكر أن أغنية "3 ساعات متواصلة" نفسها قد أثارت جدلًا منذ طرحها لأول مرة عام 2023 بسبب اسمها، ليعود الجدل من جديد بعد تصريحات روبي الأخيرة في حفلها.يذكر أنقد تألقت بحفلًا كبيرًا في مدينة العلمين الجديدة، والذي أُقيم يوم الجمعة الماضية 29 أغسطس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، وقدمت خلالها باقة من أجمل أغانيها منها: "ليه بيداري كده، قلبي بلاستيك، حتة ناقصة، و3 ساعات متواصلة "محل الجدل"، وغيرها من الأغاني التي اشعلت بها حماس الجمهور وتفاعله.في سياقٍ آخر؛ تألقتخلال موسم دراما رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن، إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها، ثم تتوالى الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة، حول أربع أخوات؛ هن: "أحلام، ناهد، سهى، نجلاء"، وشارك روبي ببطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

