إدريس إلبا في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025... وهذه أبرز الحقائق في حياته

ينضم النجم العالمي إدريس إلبا Idris Elba إلى قائمة النجوم والمخرجين المرموقين الذين سيتم عرض أفلامهم في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82 والتي تستمر فعالياته إلى 6 سبتمبر 2025، حيث تشارك المخرجة كاثرين بيغلو Kathryn Bigelow بفيلم" The House of Dynamite" من بطولة إدريس إلبا الذي تأتي مشاركته في مهرجان فينيسيا هذا العام هي الأولى له على مدار مسيرته الفنية.

وإدريس إلبا يُعرف حول العالم بأنه رجل وسيم وجذاب، وقد حصل على لقب أكثر الرجال جاذبية في العالم عام 2018، بحسب مجلة people، لكن ماذا عن نشأته وبداياته والجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته المهنية؟ تعرفوا إليها في هذا المقال.

نشأة إدريس إلبا

Embed from Getty Images

وُلد إدريس إلبا في لندن عام 1972، من أب سيراليوني وأم غانية، وعانى في طفولته من الفقر، ولكنه لم يستسلم لظروفه، بل اجتهد لتحقيق حلمه في أن يصبح فناناً.

ولكن الموسيقى لم تكن كافية لإشباع رغبته في التعبير عن نفسه، فقرر دراسة المسرح، وغيَّر اسمه من إدريسا كونا إلبا إلى إدريس إلبا، ولكن دراسة المسرح لم تكن سهلة، فاضطر للعمل في مهن مختلفة لإعالة نفسه، مثل بائع أثاث وموظف خدمة عملاء.

بدايات إدريس إلبا

Embed from Getty Images

بدأ إدريس إلبا مشواره الفني عام 1994، بمشاركته في المسلسل البريطاني "Crime Watch"، ثم شارك في عدة مسلسلات أخرى، مثل" The Bill "و"Family Affairs ".

أبرز الجوائز التي حصل عليها إدريس إلبا

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

ربما لا يبدو على الممثل إدريس إلبا أنه ممثل جوائز خصوصاً إذا ما تابعت مسيرته الفنية الأخيرة، فهو دائم الانتقال من فيلم أكشن وتشويق إلى آخر، وهي في العموم أفلام قلما تدخل سباقات ونادراً ما تفوز إذا دخلت.

Embed from Getty Images

حصل إدريس إلبا على جائزة بافتا Bafta عام 2020 في أول حفل افتراضي للجائزة بسبب فيروس كورونا حيث شكر الأكاديمية على الاعتراف به أخيراً.

Embed from Getty Images

حصل إدريس إلبا على وسام ضابط في الإمبراطورية البريطانية (OBE) في عام 2016 تقديراً لخدماته في مجال الدراما، حيث تم تقديم الوسام له من قبل الأمير ويليام في قصر باكنغهام.

