- 1/2
- 2/2
كشف لاعب وسط الهلال, السابق محمد أحمد بشير, عن المعاناة التي واجهها في أول فترته مع فريق الهلال والتي امتدت لعشر سنوات.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللاعب الشهير بلقب “بشة” حل ضيفاً على كابتن المريخ السابق محمد موسى المهندس.
وقال بشة, في اعتراف لأول مرة: (قررت ترك الهلال في أول ستة أشهر) وتابع مضيفاً: (وبعد أن أخبر زميلي علاء الدين يوسف, بقراري حمسني وأقنعني بالبقاء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بشة يعترف: (قررت ترك الهلال في أول ستة أشهر وهذا اللاعب هو من أقنعني بالبقاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.