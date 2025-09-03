شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مهرجان الرمان والمنتجات الموسمية الخامس بسراة عبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الموسمية الخامس بمحافظة سراة عبيدة، الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وذلك وسط البلدة القديمة بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظ ناصر بن محمد القحطاني، ونائب مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس علي بن سيف القحطاني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.

ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، ويفتح أبوابه يوميا من الرابعة عصرا حتى السابعة مساء، مستعرضا أبرز منتجات المحافظة الزراعية، وفي مقدمتها الرمان، إضافة إلى الفواكه الموسمية مثل: التين والعنب والمشمش.

ويحتوي المهرجان على 35 ركنا مخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية، بمشاركة فاعلة من بلدية المحافظة التي وفرت الموقع والأركان وسخرت إمكاناتها لنجاح الفعالية، إلى جانب تعاون الإدارات الحكومية المختلفة، كما شارك عدد من المتطوعين في تنظيم المهرجان من خلال فرص تطوعية وفّرت بيئة جاذبة للزوار.