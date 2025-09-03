جدة تحتضن غدًا المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستضيف مدينة جدة غدًا المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية 2025، الذي ينظمه الهيئة العامة للنقل برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويعد هذا المؤتمر استمرارًا للنجاح الذي حققته النسخة السابقة في عام 2023، حيث يشهد مشاركة واسعة من وزراء وسفراء وخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مستقبل الصناعة البحرية وتعزيز مسارات الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وسيتضمن المؤتمر جلسات حوارية تتناول مواضيع مهمة مثل “الابتكار في التقنيات البحرية” و “التمويل الأخضر والتأمين”، إضافة إلى “التحول الرقمي والأمن السيبراني” و “دور الكوادر البشرية في دعم الاستدامة البحرية”.

ومن المتوقع أن يكون المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والرؤى التي تعزز الابتكار وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي وداعم رئيسي للاستدامة البحرية.