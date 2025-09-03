فاطمة البنوي بعد غيابها عن الشاشة: فرصة للتعافي من آثار الاعتياد على المألوف والشهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - علقت الفنانة فاطمة البنوي، على تساؤلات البعض حول غيابها عن الساحة الفنية لأكثر من عامٍ كامل، بعد فترة من النجاحات الكبيرة على مدار الخمسة أعوام الأخيرة، إذ ترددت في الرد على تلك التساؤلات على مدار اليومين الماضيين، بقولها: "كتبت الكلام من يومين وانمسح، فيا ترى اللي هكتبه الآن هو نفسه اللي كان، ولا كل ما الواحد ينام ويصحى، تتغيّر الأحوال.. خلينا نشوف!".

فاطمة البنوي عن الغياب: تهذيب للروح

التعايش والحديث بحرية

أشتاق للقاء بعد أن طال الغياب

آخر أعمال فاطمة البنوي

وكتبت فاطمة البنوي، عبر حسابها على "إنستغرام": "ليّا فترة غايبة عن الشاشة، ومن يومين شخص جه على الجرح لمّا سألني: ما تخافي الناس ينسوكي يا فاطمة؟ حسّيت أن السؤال لازم أتعامل معاه من مكان سخرية مو من مكان جدّ.. جاوبته وقلت: كويس خليني أجرّب إحساس النسيان عشان روحي تتهذّب وما تحس أن العالم بيلف حولها، وفي نفس الوقت، أخلّي جسمي يتعافى من سموم الإدمان على الذاكرة والمعرفة والمألوف والشهرة".وتابعت: "إحساس إنك تطلع المطار وتحط شنطتك على السير بدون ما أحد يساعدك، وإنك تتفتش بدون ما المفتشة تسألك عن آخر أعمالك، وإنك تتكلم براحتك بدون ما الطاولة اللي جنبك تضحك لك وتقول لك إنها عرفتك من صوتك، وإنك تروح كافيه وتأكل لوحدك بدون ما أحد يستغرب هي ليشجالسة لوحدها، وإنك تجرّب الحياة بمعية الله بس".وأضافت: "وعارف شي، ترى طعم الشوق حلو.. طعم الاشتياق حلو.. وهل في أجمل من طلّت الغايب على المشتاق؟.. حسّيت أن السؤال لازم أتعامل معاه من مكان سخرية مو من مكان جدّ، بس رغم أني بدأت ساخرة إلا إنّي انتهيت بحنين. ربما أنا المشتاق وجمهوري هو الغايب، ربما أنا من أشتاق للقاء بعد أن طال الغياب".في عام 2024، خاضتتجربة فنية جديدة، وهي الدخول في عالم الإخراج، من خلال فيلم "بسمة"، ولم تكتفِ "" عند حد الإخراج؛ بل قامت بتأليف قصته والمشاركة في إنتاجه؛ ليعكس رغبتها الحقيقية في التغيير وخوض تجارب جديدة عليها.

وخلال أحداث فيلم "بسمة"، أخذت فاطمة البنوي الجمهور إلى عالم مليء بالمشاعر الإنسانية المؤثرة من خلال علاقتها المميزة بوالدها؛ حيث تجد نفسها في مواجهة مع مرضه بعد التغيّرات التي طرأت على شخصيته، وما خلّفه هذا المرض من تأثيرات سلبية في اتزانه النفسي والعقلي.

