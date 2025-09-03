انت الان تتابع خبر بينها تخص النفط والصناعة.. توقيع اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم بين العراق وعُمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الانباء العمانية، ان “سلطنةُ عُمان وجمهوريّةُ العراق وقعتا بصلالة على اتفاقيتين و24 مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التّعاون بين البلدين الشقيقين في شتى القطاعات، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي وصاحب السّمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع”.واضافت: “الاتفاقيتان التي وقّع عليهما الجانبان تمثّلتا في تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسيّة والخاصّة والخدمة”.

وبينت، أن “مذكرات التفاهم شملت العديد من المجالات أبرزها الطاقة والصناعة والسياحة والاتصالات والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والتخطيط العمراني والإذاعة والتلفزيون والموانئ واللوجستيات والبورصة وسوق رأس المال والرقابة المصرفية والاستقرار المالي وتوطين الصناعات الدفاعية وتخزين النفط".

