عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يعلنون استهداف يافا بصاروخين باليستيين، وإسرائيل تعترض أحدهما

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أن قوات الجماعة شنت "عملية عسكرية مزدوجة" استهدفت "أهدافًا حساسة" في مدينة يافا الإسرائيلية بصاروخين باليستيين.



جاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة بالتزامن مع اعتراض دفاعاته الجوية لصاروخ أُطلق من خارج حدودها.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد بنجاح دون تسجيل إصابات.



ويُعتبر هذا الهجوم هو الأول الذي ينجح فيه الحوثيون في تفعيل صافرات الإنذار داخل الأراضي الإسرائيلية منذ الغارة التي أدت إلى مقتل رئيس حكومتهم غير المعترف بها وعدد من وزرائه الأسبوع الماضي.

ووفقًا لمعلومات الجيش الإسرائيلي، أطلق الحوثيون منذ الهجوم الأخير على قيادتهم خمسة صواريخ باليستية وطائرتين مسيرتين.



لكن أربعة من تلك الصواريخ والطائرتين سقطت أو جرى اعتراضها خارج حدود الدولة، على عكس الصاروخ الأخير الذي أدى إلى إطلاق التحذيرات الجوية.