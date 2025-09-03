شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الريال اليمني في عدن وحضرموت، بينما الفارق مع صنعاء يتسع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استقرار الريال اليمني في عدن وحضرموت، بينما الفارق مع صنعاء يتسع
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن ومحافظة حضرموت استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع. وفي نفس السياق، استقر سعر الريال السعودي عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.
وعلى النقيض، واصلت أسعار الصرف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استقرارًا مختلفًا، حيث سجل سعر الدولار 522 ريالًا للشراء و524 ريالًا للبيع.
أما الريال السعودي، فاستقر عند 138.5 ريالًا للشراء و139 ريالًا للبيع.
تعكس هذه الأرقام التباين الكبير في القيمة الشرائية للعملة المحلية بين مناطق النفوذ المختلفة، مما يسلط الضوء على الفجوة الاقتصادية والإدارية المتزايدة بين عدن وصنعاء.