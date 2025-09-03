اخبار الخليج

محمد بن سلمان يستقبل محمد بن زايد في الرياض (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وصل إلى العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ، رئيس مجلس الوزراء الأمير .

— واس الأخبار الملكية (@spagov)

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن "زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تأتي في إطار زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة".

ويرافق بن زايد خلال الزيارة وفد يضم، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار محمد بن حسن السويدي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.

