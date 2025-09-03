بريطانيا تعاقب كيانات ومواطنين روس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فرضت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء [3 سبتمبر] عقوبات على مرتكبي سياسة روسيا الشنيعة لترحيل الأطفال الأوكرانيين وتلقينهم عقائدياً وعسكرتهم. ومن بين هؤلاء ثمانية أفراد وثلاث منظمات تابعة للدولة الروسية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تُظهر فيه معلومات استخباراتية دفاعية أن روسيا تنتهج سياسة ترويس راسخة في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً بشكل غير قانوني، سعياً منها لمحو الهوية الثقافية الأوكرانية ودولتها.

وتُظهر تقارير الأمم المتحدة أن الاتحاد الروسي فرض مناهج دراسية روسية في المدارس في الأراضي المحتلة مؤقتاً، ونفذ تدريباً يُهيئ الأطفال للخدمة العسكرية الروسية.

بمواصلة دعمنا الثابت لأوكرانيا، نُنفّذ خطتنا للتغيير لتعزيز أمن المملكة المتحدة. حتى الآن، نُقِلَ أو رحّلَت السلطات الروسية أكثر من 19,500 طفل أوكراني قسراً إلى روسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً.

إعادة تأهيل

ويُقدَّر أن 6,000 طفل أوكراني من بين هؤلاء نُقِلوا إلى شبكة من معسكرات إعادة التأهيل. وبمجرد وصولهم إليها، يتعرضون لجهود تلقين تهدف إلى تقويض هويتهم الأوكرانية وغرس مشاعر الولاء لروسيا، وهي استراتيجية تعود إلى ضم روسيا غير الشرعي لشبه جزيرة القرم قبل أكثر من عشر سنوات.

وتسعى معسكرات إعادة التأهيل هذه إلى نشر الدعاية الروسية، وتشجيع الوطنية المؤيدة لروسيا، وإعداد الشباب للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية.

كما تُعرِّض السلطات الروسية الأطفال الأوكرانيين لمنهج دراسي يُعيد كتابة التاريخ الروسي والأوكراني، ويُمجِّد العمليات العسكرية الروسية، ويُعزِّز الولاء لروسيا - وفي بعض الحالات يتضمن تدريباً عسكرياً.

تصريح وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي: إن سياسة الكرملين المتمثلة في الترحيل القسري وتلقين الأطفال الأوكرانيين وتسليحهم سياسة حقيرة، وتُظهر مدى الانحطاط الذي سيصل إليه الرئيس بوتين لمحو اللغة والثقافة والهوية الأوكرانية.

وأضاف: لا يمكن التسامح مطلقًا مع انتزاع طفل من منزله والسعي إلى محو تراثه وتربيته قسرًا من خلال الأكاذيب والتضليل. لا ينبغي أبدًا أن يكون أي طفل أداة حرب، ولهذا السبب نحاسب المسؤولين عن ذلك.

تستهدف هذه العقوبات الأخيرة الأفراد والكيانات التي تدعم وتنفذ هذه السياسة الخبيثة الرامية إلى محو الثقافة الأوكرانية. ويشمل ذلك منظمات مثل مؤسسة أحمد قديروف التي تدير برامج إعادة تأهيل للأطفال والمراهقين الأوكرانيين، وتُخضعهم لتدريب عسكري. كما طُرحت اليوم عقوبات على أيماني نيسيفنا قديروف، رئيسة المؤسسة، ووالدة رمضان قديروف، الزعيم الشيشاني الموالي للكرملين والمشمول بالعقوبات.

كما طُرحت اليوم عقوبات على فاليري مايوروف، رئيس "مركز برامج المراهقين"، وهي منظمة ممولة من الدولة تهدف إلى تأليب الأطفال في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا ضد أوكرانيا، وتشجيعهم على التمسك بقيمها الوطنية.

كما طُرحت اليوم أيضًا على أنستازيا بافلوفنا أكوراتوفا، نائبة مدير إدارة سياسة الدولة في مجال حماية حقوق الطفل بوزارة التعليم، لدورها في التلقين العقائدي المنظم من قبل الدولة وترويس الأطفال الأوكرانيين. قال وزير القوات المسلحة، لوك بولارد، عضو البرلمان:

تكثف المملكة المتحدة جهودها لاتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه الممارسة المشينة. يواصل بوتين إظهار عدم جديته بشأن السلام، حيث شنّ بعضًا من أكبر الهجمات على أوكرانيا منذ بداية الحرب في الأسابيع الأخيرة، ولذلك من الضروري أن نواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لمواصلة الضغط عليه للتفاوض.

وقالت الخارجية البريطانية: يجب أن نواصل دعم نضال أوكرانيا للدفاع عن الحريات والقيم التي نتشاركها عن كثب مع المملكة المتحدة، ونضعها في أقوى موقف في ساحة المعركة وفي أي مفاوضات تالية.

واكدت المملكة المتحدة أنها تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا وتدعو إلى عودة جميع الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا ورُحّلوا قسرًا. يجب أن يكون هذا إجراءً غير مشروط، ويجب محاسبة المسؤولين عن اتباع هذه السياسات الشنيعة.

يشار إلى أنه منذ بدء الغزو الشامل، قدّمت المملكة المتحدة دعمًا لأوكرانيا بقيمة 21.8 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك 13 مليار جنيه إسترليني كمساعدات عسكرية وما يصل إلى 5.3 مليار جنيه إسترليني كدعم غير عسكري.