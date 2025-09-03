بعد تعرضه لوعكة صحية.. زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - كشفت السيدة وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لتلقى العلاج.

تطورات الحالة الصحية لسامح حسين

نشرت وسام عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة ليد زوجها وهو في المستشفى ويتلقي المحاليل الطبية، وكتبت تعليق قالت فيه: "حمد لله على سلامتك، وربنا يتم شفاءك على خير"، وتفاعل عدد كبير من محبيمع هذه الصورة وتمنوا له الشفاء العاجل وأن يعود لمنزله ويمارس حياته بشكلٍ طبيعي.

وكان سامح حسين قد أعلن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام الماضية، وكتب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلاً: "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ".. اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا.. ما أضعف الإنسان، وتلقى وقتها الكثير من رسائل الدعم والدعاء من جمهوره ومحبيه.

زوجه سامح حسين تكشف تفاصيل حالته الصحية- الصورة ستوري من حسابها على انستغرام

قصة وأبطال فيلم "تحت الطلب"

يخوض سامح حسين خلال الفترة الحالية تجربة سينمائية جديدة في فيلم "تحت الطلب"، حيث يُقدّم شخصيتين خلال الأحداث، لكلٍّ منهما مسار مختلف تماماً عن الأخرى. الشخصية الأولى لطبيب نساء وتوليد يُدعى "زكريا"، أما الشخصية الثانية فهي لـ"حانوتي" يُدعى "لطفي"؛ حيث يواجَه خلال تجسيده الشخصيتين بمواقف كوميدية عديدة، تحمل معانيَ إنسانية قيّمة.

فيلم "تحت الطلب" بطولة: سامح حسين، سليمان عيد، دينا محسن (ويزو)، إبرام سمير، سلوى عثمان، سهيلة الأنور، لبنى الشيخ، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، وهو من تأليف وسام حامد، وإخراج هاني حمدي. وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية؛ إذ يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

فيلم "استنساخ" آخر أعمالها السينمائية

يُذكر أنه عرض مؤخراً في دور العرض السينمائي فيلم "استنساخ" الذي يقوم ببطولته، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.

قد يعجبك سامح حسين بشخصيتين في فيلم تحت الطلب.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».