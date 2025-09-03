تكريم الدكتورة صفاء أحمد يوسف لاختيارها ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم لعام 2024

في احتفالية رسمية أقيمت بالمستشفى السعودي السوداني للولادة جرى تكريم الدكتورة صفاء أحمد يوسف من قبل رئيس منظمة الأولسو وشركة الفرقان الطبية، وذلك بحضور وفد من وزارة الصحة بولاية الخرطوم، تقديرًا لإسهاماتها البارزة وجهودها المستمرة في خدمة القطاع الصحي خلال فترة الحرب.

ويأتي هذا التكريم متزامنًا مع اختيار الدكتورة صفاء ضمن قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم للعام 2024، وهو إنجاز دولي يسلّط الضوء على عطائها المتميز ودورها الريادي في المجال الطبي والإنساني.

وخلال كلمتها في الحفل، أهدت الدكتورة صفاء التكريم إلى جميع الكوادر الطبية التي واصلت العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل ثمرةً جماعية لتفاني الأطباء والعاملين في الحقل الصحي.

من جانبها، عبّرت شركة الفرقان الطبية عن فخرها بالمشاركة في هذا التكريم، مشيرة إلى أن ما حققته الدكتورة صفاء يعد مصدر إلهام للكوادر الطبية الشابة، وحافزًا لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة الوطن والمجتمع..

خرطوم نيوز