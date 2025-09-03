كباشي في الأبيض لتفقد الموقف الميداني وتلقي تنوير من القيادة المتقدمة

- 1/2
وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم إلى مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، حيث كان في استقباله عدد من القيادات العسكرية والمدنية. وتأتي الزيارة في إطار متابعة تطورات الأوضاع الميدانية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وخلال الزيارة، تلقى كباشي تنويراً مفصلاً من القيادة المتقدمة حول الموقف العملياتي بالمنطقة وسير الخطة الأمنية الجارية، مؤكداً حرص الدولة على إحكام السيطرة الميدانية وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين. كما شدد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة مليشيا الدعم السريع.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
