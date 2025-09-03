شاهد.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة للجدل

عادت المودل السودانية, الحسناء تسابيح دياب, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب بلقطة تم تداوله بشكل كبير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المودل الحسناء ظهرت في الصورة وهي جالسة بفستان أسود مثير للجدل عرضها لإنتقادات الجمهور. الجدير بالذكر أن تسابيح دياب, كانت قد شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم ومثلت السودان, ضمن عدد من المتسابقات من دول مختلفة وأحرزت مركز متقدم في المسابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

