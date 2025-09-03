أفغانستان تُرسل قوات خاصة جواً لإنقاذ ناجيي الزلازل

ابوظبي - سيف اليزيد - أنزلت أفغانستان اليوم الأربعاء قوات خاصة جواً لإنقاذ الناجين من تحت أنقاض المنازل في مناطق جبلية بشرق البلاد دمرها زلزالان هذا الأسبوع وأودت بحياة 1400 شخص، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لتوفير الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.



ضرب الزلزال الأول الذي بلغ قوته ست درجات منطقتي كونار وننكرهار في منتصف ليل الأحد تقريباً كان مركزه على عمق 10 كيلومترات، وتسبب في دمار واسع النطاق، وهو من أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان في السنوات القليلة الماضية.

وبلغ قوة الزلزال الثاني 5.5 درجة أمس الثلاثاء، وتسبب في حالة من الذعر وعرقل جهود الإنقاذ، إذ تسبب انزلاق صخور من الجبال إلى غلق الطرق المؤدية إلى قرى في مناطق نائية.

وقال إحسان الله إحسان رئيس إدارة الكوارث في كونار إن عشرات من القوات الخاصة تم إنزالها جواً في مواقع يتعذر على طائرات الهليكوبتر الهبوط فيها للمساعدة في نقل المصابين إلى مناطق أكثر أماناً.

وأضاف "أقيم مخيم لتنسيق توزيع الإمدادات والمساعدات الطارئة عبر لجان الخدمات والإغاثة". وأضاف أن مركزين يشرفان على نقل المصابين ودفن المتوفين وإنقاذ الناجين.

واستخدم رجال الإنقاذ في وقت سابق طائرات الهليكوبتر لنقل المصابين إلى المستشفيات بينما كانوا يجدون صعوبة بسبب التضاريس الجبلية والطقس القاسي في الوصول إلى قرة متضررة على طول الحدود مع باكستان، حيث دمر الزلزالان منازل مبنية من الطوب اللبن.