وزيرة خارجية سلوفينيا: غزة تخسر ما يقارب صفا من الطلبة يوميا بسبب القصف

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاغون، اليوم الاثنين، إن كل يوم نخسر في غزة ما يقارب صفا من الطلبة بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد.

وأضافت في تصريح صحفي، في قطاع غزة يتم منع الدعم المنقذ للحياة بشكل متعمد وعائلات كاملة تمحى أمام أعين العالم.

وأكدت أن السلام يتطلب العدل، لذلك فرضنا عقوبات على وزراء في إسرائيل ومنعنا الاتجار في السلاح معها.

وأشارت إلى أن بلادها اعترفت بفلسطين وستدعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاعتراف بها.

وتابعت، ندرس الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

المصدر : وكالات