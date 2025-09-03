ماجدة خيرالله تنتقد عمرو يوسف رغم نجاح فيلم درويش: هذه الأدوار لا تناسبه

ماجدة خير الله تنتقد أداء عمرو يوسف

قصة فيلم "درويش"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - تحدثت الناقدة الفنيةعن فيلم "درويش" للمخرج وليد الحلفاوي؛ مشيرة إلى أن العمل يندرج ضمن موجة الأعمال الفنية التي تعود بالزمن إلى حقبة الأربعينيات، وذلك بعد تجارِب سابقة مثل فيلم "كيرة والجن"، ومسلسل "عمر أفندي" للفنان أحمد حاتم، ثم المسلسل الكوميدي "النص" لـ أحمد أمين.ورغم إشارتها عبْر منشور لها على صفحتها بموقع "الفيسبوك" إلى أن النصف الثاني من الفيلم بدا أكثر قوة وتماسُكاً عن نصفه الأول، إلا أن خير الله خصت الفنان عمرو يوسف بحديثها؛ معتبرة أن رغبته في الانضمام لنجوم الصف الأول، لم تقترن بمحاولة حقيقية للتفرُّد أو تقديم شخصية فنية مختلفة.وأكّدت الناقدة ماجدة خير الله، أن يوسف بدا متأثراً بنجاحات نجوم مثلفي أفلام الحركة، وفي أدوار "الأفّاق الفهلوي خفيف الظل"، رغم أنه بحسب تعبيرها، "غير مؤهّل تماماً لتلك النوعية من الشخصيات". ومع ذلك، شددت على أنها لا تشكك في موهبته، لكنها ترى أنه كان من الأجدى أن يقدّم لجمهوره شخصية جديدة وأسلوب أداء مختلفاً.

يظهر الفنان عمرو يوسف خلال أحداث الفيلم، في دور محتال ساحر يخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء. لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زوراً بالقتل، ويصبح بطلاً بالصدفة، عالقاً بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تغيّر حياته، وعليه أن يُنفّذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقّعة.

فيلم "درويش" تأليف وسام صبري. وإخراج وليد الحلفاوي. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرون.

عمرو يوسف يترقّب طرح "السلم والثعبان 2"

يُذكر أن عمرو يوسف يترقّب طرح فيلم آخر في موسم صيف 2025، وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، تحت عنوان "لعب عيال". ويشاركه البطولة كلٌّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين. وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني. وإنتاج RAW Entertainment. وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

وكشف "يوسف" في لقاء إذاعي سابق له، عن أن هناك ملامح جديدة ومغايِرة تماماً في الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان". مشيراً إلى أن قصة الحب الرئيسية في الفيلم تدور هذه المرة حول زوجين يعيشان معاً ولديهما أبناء ومسؤوليات، في انعكاسٍ لتطوُّر طبيعة العلاقات العاطفية، عن الصورة التي قدّمها الجزء الأول قبل أكثر من عَقدين.

وأوضح يوسف أن هذه النقلة في شكل العلاقة تمثّل رصداً واقعياً، لما تمُر به العلاقات الزوجية، في ظل ضغوط الحياة في عام 2025؛ حيث يواجه الأزواج تحديات مختلفة تتطلب وعياً ونضجاً أكبر، وهو ما يتناوله الفيلم بروح درامية خفيفة ومشوّقة.

