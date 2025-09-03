المريخ السوداني يختار مدربه الجديد

أعلن نادي المريخ السوداني تعاقده رسميا مع المدرب الصربي داركو نوفيتش لمدة عامين لقيادة الفريق خلفا للمصري شوقي غريب.

وعبر داركو عن تطلعه لقيادة الفريق نحو موسم مختلف، مؤكدًا عزمه على إعادة ترتيب أوراق المريخ وتجهيزها بشكل يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره، خصوصًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خلفا لشوقي غريب

أعلن نادي المريخ السوداني تعاقده رسميا مع المدرب الصربي داركو نوفيتش لمدة عامين لقيادة الفريق خلفا للمصري شوقي غريب.

وعبر داركو عن تطلعه لقيادة الفريق نحو موسم مختلف، مؤكدًا عزمه على إعادة ترتيب أوراق المريخ وتجهيزها بشكل يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره، خصوصًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد المريخ حاليًا عبر معسكر إعداد مغلق في العاصمة الرواندية كيجالي، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

ويبلغ المدرب الصربي من العمر 53 عامًا، ويملك سجلًا تدريبيًا حافلًا، حيث خاض تجارب متعددة في ليبيا والصين، إلى جانب قيادته للمنتخب الليبي في ولايتين.

وقاد داركو فريق الاتحاد المنستيري التونسي إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، وحقق إنجازًا لافتًا مع وفاق سطيف الجزائري ببلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه، أكد المهندس مجاهد سهل، رئيس نادي المريخ، التزام اللجنة المؤقتة بمواصلة العمل من أجل إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين كبار القارة.

كورررة