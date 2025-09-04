حاكم إقليم دارفور بالإنابة: بشائر النصر قريبة والفرقة 16 مشاة ضربت أروع الأمثلة في التضحية

تفقد حاكم إقليم دارفور بالإنابة، القائد مصطفى نصر الدين تمبور، معسكر تدريب الفرقة السادسة عشر مشاة بولاية النيل الأبيض، حيث اطمأن على الجاهزية العالية للقوة وتضحياتها الكبيرة في ميادين القتال.

وأكد القائد تمبور أن الفرقة 16 مشاة قدمت أروع النماذج في الصمود والتضحية، لتسطر بذلك اسمها في الصفحات الأولى لتاريخ البلاد، مشيداً بقيادة المعسكر والمقاومة الشعبية بولاية جنوب دارفور التي كانت سباقة في عمليات التجنيد والتجهيز داخل الإقليم.

وأوضح حاكم إقليم دارفور بالإنابة أن بشائر النصر أصبحت قريبة، مؤكدًا جاهزية القوات للحاق ببقية متحركات تحرير كردفان ودارفور حتى استئصال التمرد نهائياً .

من جانبه، جدد ممثل قائد الفرقة 16 مشاة، العقيد الركن إبراهيم يوسف أحمد، تأكيده جاهزية قواته لتحرير كامل إقليمي كردفان ودارفور.

وأوضح العقيد أن القوات التي يجري تجهيزها قد تلقت تدريبات مكثفة على مختلف أنواع الأسلحة، مما يجعلها على أهبة الاستعداد لخوض معارك التحرير الكبرى.

وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم دارفور، مثمناً دعمها المستمر للقوات المسلحة في معاركها ضد التمرد.

سونا