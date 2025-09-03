تجمع الأحساء الصحي يعزز خدمات مستشفى الملك فيصل المخبرية ويسعى لتحسينها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة مبتكرة تعكس التزامها بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، قام تجمع الأحساء الصحي بإدخال مجموعة من التحاليل المخبرية الحديثة في مستشفى الملك فيصل العام. هذه التحاليل الجديدة تساهم في تحسين جودة التشخيص وتقديم نتائج دقيقة وسريعة للمستفيدين.

تم تنفيذ التحديثات في قسم الأحياء الدقيقة، حيث تم تفعيل فحوصات باستخدام تقنية الجزيئات الحيوية (PCR)، التي تساعد في الكشف السريع عن الميكروبات المسببة لالتهابات السحايا والأمراض التنفسية وأمراض الجهاز الهضمي. هذا يعزز من سرعة اتخاذ القرار العلاجي ويسهم في تحسين تجربة المرضى.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج تحليل خاص بفيروس الورم الحليمي البشري للسيدات، وذلك في إطار جهود تعزيز الكشف المبكر والوقاية من الأمراض المرتبطة بهذا الفيروس.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود التجمع الدؤوبة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات مخبرية متطورة. يهدف التجمع إلى دعم خطط التشخيص والعلاج بدقة وكفاءة عالية، وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة بشكل عام.