شكرا لقرائتكم خبر انطلاق جولة الامتياز التجاري بمكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في العاصمة المقدسة أعمال جولة الامتياز التجاري التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتستمر يومين، بمشاركة أكثر من 20 علامة تجارية وطنية وعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لريادة الأعمال.

وتتضمن الجولة 8 ورش عمل متخصصة، وجلسات استشارية وإرشادية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من العلامات التجارية، بحضور 7 جهات ممكنة من القطاعين العام والخاص.

وشهد اليوم الأول انعقاد جلسة حوارية شارك فيها مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بسام نور، لاستعراض أبرز المشاريع التطويرية التي تنفذها الهيئة في مكة، مشيرا إلى دور الامتياز التجاري في توسيع مساحات التجزئة داخل هذه المشاريع، وتسهيل دخول العلامات الوطنية والعالمية إلى السوق، فضلا عن إسهامه في رفع جاذبية الاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.