انت الان تتابع خبر القضاء يوجه بالتشديد على "المحتوى الهابط" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وجه مجلس القضاء الأعلى، محاكم التحقيق للتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة صناع المحتوى الهابط واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحقهم لحماية الذوق العام".



وأضاف ان "ذلك يأتي مع زيادة شيوع حالات نشر المحتوى الهابط في مواقع التواصل الاجتماعي".

ويوم امس حدد وزير السيد الصدر، 7 حالات للمحتوى الهابط متمثلة بكل ما يخالف العقل والنقل، ويتناقض مع الأعراف والأشراف، ويمس الشرع والورع، وينتهك الأخلاق والصدق، وكل ما يخالف حب الأديان والأوطان، وكل ما يفتقر إلى المنفعة أو الطاعة، إضافة إلى كل ما يضر بالبلاد ويدعم الفساد، فيما اطلق وسم "ضد المحتوى الهابط".

