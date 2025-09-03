أحمد السعدني يكشف تجربته مع العلاج النفسي ويروي تجربة فقدان والده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - تصدر الفنان أحمد صلاح السعدني ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الكشف عن العديد من أسرار حياته الشخصية والفنية، منها مروره بأول أزمة عاطفية وهو بعمر الـ 16 عامًا، ولجوئه بسببها الى طبيب نفسي، وعلاقته بوالده الفنان الراحل صلاح السعدني.

أحمد السعدني يروي تجربة زيارته لدكتور نفسي

حل الفنان أحمد صلاح السعدني ضيف الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامجه "ABtalks"، وخلال الحلقة تحدث لأول مرة عن تجربته مع العلاج النفسي، حيث قال: "كنت بحب واحدة جدًا وأنا عندي 16 سنة ومكنتش عارف أتجاوز الموضوع. رحت لطبيب نفسي مرة وما ساعدنيش، واستمدّيت الفكرة دي من إن أبويا وأنا أصغر وداني لدكتور واتبسطت وبرضه كانت مرة واحدة"، مشيرًا أن زيارته للطبيب كانت لمرة واحدة فقط، لكنها شكّلت وعيًا مبكرًا لديه بأهمية طلب المساعدة النفسية، وأضاف: "اتعلمت من وأنا صغير أطلب مساعدة من حد متخصص لو في حاجة مش قادر عليها، مش عيب".

طبيعة علاقة أحمد السعدني بوالده

كما تطرق خلال الحلقة للحديث عن والده الفنان الراحل الكبير صلاح السعدني وعلاقته به، ومدى قوة الترابط بينهما حيث قال: "أنا كلي بمعنى كلي من أبويا، وأنا صغير مكنتش فاهم أبويا أوي لأنه أولًا راجل مثقف جدًا وبني آدام جميل، وبيقول كلام مش فاهم منه حاجة".

وتابع: "لما ابتديت أكبر وأعدي الـ30 ابتديت أفهم. طول عمري طبعًا بحبه بصفته أبويا، وابتديت أحب البني آدم ده أكتر لما كبرت، وكل ما أكبر أفهمه أكتر".

واستعاد السعدني نصيحة والده له بعد أن قرر دخول مجال التمثيل قائلًا: "أول ما قلت له عايز أمثل كانت أهم نصيحة، صدّق جدًا اللي إنت بتعمله، لو صدقته الناس هتصدقه، وعلشان كدا لو عملت مشهد ما وأنا مش حسه لأزم أعيده تاني وممكن منمش بسب دا".

صدمة تلقي خبر الوفاة

أحمد السعدني مع دينا الشربيني في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

كما تحدث عن شعوره وطريقة تعبيره بفقدان والده الفنان الكبيرقائلًا: "الواحد بيبقى عارف من وهو صغير بموت أقرب الناس ليه بس عقلك بيكون رفضها، كنت معاه في البيت وكنت نايم، وأنا لما بنام بقفل على نفسي بالمفتاح وفجأة كان في ترزيع على الباب برة فأنا قايم من النوم خلاص في مصيبة". وأضاف: "أغبى حاجة في الدنيا لما حد يصحيك ويقولك خبر وفاة، ده أسوأ حاجة في الدنيا".في سياقٍ آخر، يواصلتصوير مسلسله "لا ترد ولا تستبدل"؛ والذي انطلق تصويره منذ أيام قليلة استعدادًا لعرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية فور الانتهاء من تصويره ومراحله الفنية، وذلك ضمن أعمال الأوف سيزون المنتظر عرضها على المنصات خلال الأسابيع المقبلة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعى، يحمل قضية هامة، ويأتي من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف وإنتاج عبد الله أبو الفتوح فيما يشارك في البطولة بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني كلُ من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، جيدا منصور، وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع عمليات التصوير.

"لام شمسية" آخر أعمال أحمد السعدني

من جهة آخرى كانت آخر أعمالالدرامية من خلال مسلسل "لام شمسية" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولة العمل إلى جانب أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، الطفل على البيلي، صفاءالطوخي، فاتن سعيد، يارا جبران، وضيوف الشرف كما أبو رية، علي قاسم، محمد عبده وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

