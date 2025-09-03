وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرياض. وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.



كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.