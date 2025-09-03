كيم كارداشيان لا تؤمن بأداء الواجبات المدرسية في المنزل.. هل توافقونها الرأي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، تبدأ الالتزامات من الحضور في المدرسة والالتزام بالأنشطة المدرسية، هذا بالإضافة لعمل الواجب المدرسي في المنزل، وهذا ما اعترضت عليه كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، في آخر ظهور إعلامي لها؛ حيث شاركت رأياً غير تقليدي في مسألة الواجبات المنزلية بعد الرجوع من المدرسة.

الواجبات المدرسية للتلاميذ من وجهة نظر كيم كارداشيان

أثناء حلولها ضيفة في البث المباشر لبرنامج "مافياثون 3" Mafiathon 3 مع كاي سينات، تحدثت كيم كارداشيان عن أداء الواجبات المدرسية في المنزل؛ حيث قالت: "لا أؤمن بالواجبات المنزلية، لكنني سأخبركم السبب. يقضي الأطفال ثماني ساعات في المدرسة يومياً، وعندما يعودون إلى المنزل، عليهم أيضاً أن يمارسوا الرياضة، وأن يعيشوا حياتهم، وأن يقضوا وقتاً مع عائلاتهم"، وأضافت: "أعتقد أن الواجبات المنزلية يجب أن تُترك للمدرسة".

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 44 عاماً، أنها "لا تؤمن" بالواجبات المدرسية لأطفالها الأربعة؛ سانت (9 أعوام)، سالم (6 أعوام)، ابنتاها نورث (12 عاماً)، وشيكاغو (7 أعوام).

قد ترغبين في معرفة طفلكِ يتكاسل عن أداء واجباته المدرسية.. إليكِ الحل

كيم كارداشيان تحصل على جائزة إنسانية في فينيسيا

https://www.instagram.com/p/DN8PwAMjCVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8PwAMjCVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8PwAMjCVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جائزة مرموقة لعمل إنساني ظلت تعمل عليه لسنوات، تحديداً منذ عام 2018 وحتى 2021، حيث كُرِّمت في حفل جوائز ديان فون فورستنبرغ DVF في مسرح غولدونيا في فينيسيا ليدو لعملها الإنساني في مجال إصلاح السجون. وقدّم لها الجائزة كريس يونغ، الذي أُطلق سراحه من السجن بعد العمل على قضيته التي انتهت بإطلاق سراحه.

https://www.instagram.com/p/DN8BFPojsp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8BFPojsp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN8BFPojsp_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن الجدير بالذكر أن فون فورستنبرغ مصممة أزياء بلجيكية، تبلغ من العمر 78 عاماً، وفاعلة خير، ابتكرت فستان اللف الشهير في سبعينيات القرن الماضي، وقد أصبح هذا الفستان رمزاً لتحرير المرأة، وعنصراً أساسياً في خزائن ملابس مشاهير مثل ميشيل أوباما، كيت ميدلتون، ومادونا.

وقد شاركت كيم صوراً من إطلالتها بالحفل من خلال حسابها على إنستغرام وخاصية الـ "ستوري"؛ حيث أبدى متابعوها إعجابهم عبر الإنترنت بإطلالة "ستار تريك" وكونها "غريبة على ما اعتادت كيم ارتداءه في الظهور.

للمزيد من الأخبار: كيم كارداشيان تُلمِّح بالزواج للمرة الرابعة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».