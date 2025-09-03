تكنولوجيا: هاتف Oppo A5i Pro 5G يصل بمعالج Dimensity 6300 وبطارية ضخمة 6,000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر يونيو الماضي، أطلقت Oppo هاتفي A5i وA5i Pro في الفلبين، وكلاهما كان يدعم شبكات 4G فقط. اليوم، ظهر هاتف A5i Pro 5G أخيرًا في ماليزيا.

يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.67 بوصة ودقة 720×1604 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 نت، ويحميها زجاج Gorilla Glass 7i.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع 8 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4X العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي بتقنية UFS 2.2، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 45 واط.

يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر أحادي اللون 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما يحتوي على مدخل سماعات 3.5 ملم. ويتوفر الهاتف باللونين الأزرق والبنفسجي بسعر 799 رينجيت ماليزي، أي ما يعادل حوالي 188 دولارًا أمريكيًا.

كما تقدم Oppo ضمانًا ممتدًا لمدة عام مجاني عند الشراء من متجرها الإلكتروني في ماليزيا قبل 16 سبتمبر.

يأتي الهاتف بقياس 165.71 × 76.24 × 7.99 ملم ويزن 194 جرامًا، وهو حاصل على شهادة IP65 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات. وتعد Oppo بأن البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام.

المصدر