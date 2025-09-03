شكرا لقرائتكم خبر السعودية "امينه بنت نبيل صباغ " تحصل على براءة اختراع في نظام مراقبة سلامة الركاب داخل مقصورة السيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المخترعة السعودية " امينه بنت نبيل صباغ " على براءة اختراع عن الاختراع المسمى " نظام مراقبة سلامة الركاب داخل مقصورة السيارة" وذلك من الهيئة السعودية للملكية الفكرية .

حيث يحرص الاختراع المقدم من " صباغ " على سلامة الركاب في مقصورة القيادة عبر مستشعرات لقياس تراكيز الكربون داخل المقصورة وفي حال التجاوز يصدر عدد من التحذيرات الصوتية والضوئية للتنبية بذلك ، ويقوم الاختراع على بعض الخطوات الوقائية مثل فتح نوافذ المقصورة وارسال طلبات استغاثة للجهات ذات العلاقة و فتح مراوح المركبة تلقائيا حرصاً على سلامة الركاب مع تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية ، وتهدف براءة الاختراع لعدد من الاهداف الهامة واهمها معالجة بعض السلبيات المجتمعية في ترك الاطفال وغيرهم داخل مقصورة السيارة لمدة زمنية و أيضا دفع غرامات ماليه على عاتق من يفتعلها من ٣٠٠٠ الاف الى ٥٠٠٠ آلاف ريال سعودي.

وفي حديث المخترعة السعودية " امينة صباغ " لـ " صحيفة مكة " عن اختراعها وكيف كانت البداية فقد أوضحت بأن البداية كانت منذ مدة وهي في مرحلة أولى متوسط حيث قدمت في برنامج موهبه وحصلت على ميداليه ذهبيه للأولمبياد العلمي والوطني للإبداع تحت ظل مشروع قد بسلام تلقى الأمان واستمرت المحاولات وكتابة بعض الاختراعات والمحاولات و الصمود في ظل الظروف الصعبه و مواجهة التحديات و العوائق حتى تمكنت بفضل الله من الحصول على براءة الاختراع هذا وها انا اليوم احد بنات الوطن المخترعه والحاصله على شهادة براءة اختراع وافخر بهذا الوطن العظيم الذي يقدم كافة التسهيلات والخدمات من اجل تقديم براءات اختراع في شتى المجالات كما اسعد بتقديم الشكر والعرفان لكافة من ساندني في رحلتي نحو البراءة ولكل الجهات التي دعمتني و الشكر موصول لوزارة الداخليه التي توجهة مشكوره في دعمي بدون تردد و تحويلي للجهات المختصه واشكر هذا الوطن الغالي قيادة وشعبا كما اود ان اخبركم ان هذه ليست الا بداية لطريق مسيرة اختراعات أمنيه مميزه جدا أتمنى أن يستمر الدعم ف أنا إبنتكم.