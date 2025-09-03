تكنولوجيا: هاتف ريلمي ببطارية 10,000 مللي أمبير يقترب من الإطلاق أسرع مما تتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى ريلمي حاليًا لدفع هواتفها ذات الحجم العادي نحو بطاريات بسعة 10,000 ملّي أمبير.

في وقت سابق من هذا العام، عرضت الشركة نموذجًا أوليًا بسُمك 8.5 ملم ووزن 215 جرامًا فقط. ومع ذلك، لن تكون نسخة جاهزة للمتاجر متوفرة هذا العام، لكنها ستصل قريبًا نسبيًا.

ووفقًا لما صرح به نائب رئيس ريلمي، تشيس شو، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بسعة 10,000 ملّي أمبير في بداية عام 2026.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهاتف سيعتمد على مفهوم Realme Chill Fan Phone، الذي تم عرضه في مهرجان 828 Fan Festival، والذي يحتوي على مروحة تبريد مدمجة مع عنصر بيلتييه (مبرد حراري كهربائي). كما عرضت الشركة جهازًا آخر ببطارية سعة 15,000 ملّي أمبير.

ولكن هذه الأجهزة مخصصة للمستقبل. ومن المتوقع أن تطلق ريلمي هذا العام هاتفًا بسعة بطارية 7,500 ملّي أمبير. حاليًا، تمتلك الشركة عدة نماذج ببطاريات 7,000 ملّي أمبير، واثنين بسعة 7,200 مللي أمبير (Neo7 Turbo وGT7 في الصين).

لذلك، سيكون هاتف 7,500 ملّي أمبير خطوة صغيرة نسبيًا نحو التطورات الأكبر القادمة، والتي تشمل هاتف 10,000 ملّي أمبير أوائل العام المقبل، وما بعدها من إصدارات مستقبلية.

