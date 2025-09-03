تكنولوجيا: ڤودافون مصر تعلن عن تعيينات جديدة في الإدارة التنفيذية.. أيمن السعدني للشؤون الخارجية ورشا حمدي للقانونية

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن تعيين أيمن السعدني رئيسًا لقطاع الشؤون الخارجية، ورشا حمدي رئيسًا لقطاع الشؤون القانونية، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لتعزيز كفاءة هيكلها التنفيذي وضمان انتقال سلس للقيادات، وفقا لما ورد في بيان صحفي لشركة فودافون مصر.

وبموجب منصبيهما الجديدين، ينضم السعدني وحمدي إلى عضوية اللجنة التنفيذية للشركة، حيث سيقومان برفع تقاريرهما مباشرة إلى محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم. وتأتي هذه التعيينات عقب انتقال أيمن عصام إلى منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للشؤون الخارجية لمجموعة ڤوداكوم العالمية.

يشغل السعدني حاليًا منصب رئيس قسم العلاقات الحكومية والسياسات العامة في ڤودافون مصر، ومن خلال دوره الجديد سيتولى إدارة محفظة أعمال تشمل: الشؤون التنظيمية، والسياسات العامة، والعلاقات الحكومية، والاتصالات الخارجية، والاستدامة، والأمن المؤسسي، إضافة إلى مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع. ويهدف ذلك إلى دعم استراتيجية الشركة في التواصل الخارجي وتعزيز دورها في الابتكار والتحول الرقمي داخل السوق المصري.

أما حمدي، والتي تتولى حاليًا رئاسة قسم الشؤون القانونية، فستقود في منصبها الجديد إدارات التعاقدات والاستشارات القانونية، والالتزام والحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية الخصوصية والبيانات، وتسوية النزاعات. كما ستساهم في تمكين أعمال الشركة وتعزيز ممارسات الحوكمة وفق أعلى المعايير العالمية، وفقا لما ذكرته فودافون.