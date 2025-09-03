مي عمر توجه انتقادًا لزميل عكر صفو فرحتها في شهر رمضان.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - وجهت الفنانة مي عمر انتقادًا لزميل لها كما وصفته، بسبب انتقاده الفنانين والفنانات الذين يحتفلون بتصدّر أعمالهم قائمة الترند، قبل أن يقوم هو نفسه بذات السلوك، وشنت هجومًا عليه من خلال "ستوري" كتبتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

مي عمر تهاجم فنان: كلام تنظير وفزلكة

التزمت الصمت

عبرت الفنانة مي عمر عن غضبها من زميلٍ لها، الذي كانت تعتبره بمثابة صديق على حد وصفها، موجه له انتقاداً حاداً لما وصفته بـ"ازدواجية بعض الزملاء" تجاه مسألة احتفال النجوم بتصدر "الترند"، وذلك من خلال منشور كتبته عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، حيث كتبت: "زميل، وكنت بعتبره صديق، طلع في رمضان كتب بوست بيتريق فيه على الناس اللي بتفرح وتشارك إنها ترند رقم واحد، والبوست كان كله بقى: "التريند مش هدف الشغلانة" و"إحنا بنشتغل عشان الفن مش الأرقام"... كلام تنظير وفزلكة على أعلى مستوى".وتابعت: "أنا ساعتها قلت مش هرد، وكنت سايبة الأيام تكشف، عشان كنت عارفة إن عنده مسلسل هيتذاع أوف سيزون، وأول ما يقرب من أي تريند حتى لو دخل رقم عشرة نص ساعة، هيبقى مش مصدق نفسه وهيقعد يشارك ويحتفل كأنه فتح القدس".

وأردفت: "وفعلا.. مكدبش خبر! أول ما مسلسله دخل الترند، بقى بيشارك فرحان إنه “رقم واحد”، الله! هو الترند كان وحش في رمضان وبقى جميل دلوقتي؟".

وأضافت مي عمر: "طبعا أنا مش ضد إن أي حد يفرح بنجاحه، بالعكس مبروك والله، ومن حقك تفرح وتشارك لإن ده تعبك ومجهودك، بس ياريت نبطل المنظر بتاع: "أنا مختلف... أنا فوق التريندات" وبعد كده أول ما نقرب منها نطير من الفرح وننشر 20 ستوري".

الترند ليس هدف

واختتمت: أنا عارفة إن أي حد يعرفني كويس هيستغرب من كلامي، لأني عمري ما رديت على حد، بس بجد ليه إحنا شطار جدًا في إننا نحرّم على غيرنا حاجة، ولما تيجي في ملعبنا تبقى فجأة أحلى حاجة في الدنيا؟ في الآخر، الترند مش هدف، غير لما يبقى معانا، للتوضيح، كلامي مش موجّه لأي نجوم شاركوا في العمل بالعكس أنا بقدّرهم وبحترمهم علشان ماحدش يفهمني غلط".

مي عمر في رمضان 2026 من دون محمد سامي

مي عمر تنتظر الغربان

مي عمر تتصدر الترند برمضان 2025

من جهةٍ أخرى، بدأتالتحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي تدخل به منافسات دراما رمضان 2026، والذي تتعاون فيه مع المؤلفة مريم نعوم، والمخرجة مريم أبوعوف لأول مرة، لتخوض مي تجرِبة درامية جديدة مع مؤلفة ومخرجة لم يسبق لهما التعاون من قبل، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج محمد سامي، كان آخرها "إش إش" في رمضان الماضي.وتنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشارك مي في بطولة الفيلم إلى جانب: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومِل في العلمين.وكانت النجمةقد تصدرت الترند من خلال مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 بالتعاون من زوجها المخرج، من خلال مسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

