شكرا لقرائتكم خبر «السياحة» تطلق «جدول فعاليات السعودية الاستثنائي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للسياحة «جدول فعاليات السعودية الاستثنائي» ضمن حملتها العالمية الجديدة بمشاركة النجم كريستيانو رونالدو تحت شعار «أتيت من أجل كرة القدم، وبقيت لاستمتع بالمزيد»، لإبراز تنوع وثراء الفعاليات العالمية في السعودية.

وتستهدف الحملة عددا من الأسواق العالمية الرئيسية، من ضمنها أوروبا والهند والصين، وتسلط الضوء على جدول الفعاليات الذي تحتضنه السعودية على مدار العام، ويشمل بطولات عالمية مثل كأس العالم للرياضات الالكترونية، وسباقات الفورمولا 1، وبطولة جولف LIV، وأهم بطولات التنس والملاكمة، إضافة لدوري روشن السعودي، مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزا دوليا لأهم الأحداث الرياضية المرتقبة ومن ضمنها كأس آسيا 2027، وأولمبياد الرياضات الالكترونية 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034، في تأكيد لالتزامها الدائم بتقديم تجربة متكاملة للمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

كما أن ما تقدمه السعودية يتجاوز المشهد الرياضي، فالمشهد الثقافي والترفيهي يشهد هو الآخر نموا لافتا، من أسبوع الموضة في الرياض، إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وساوندستورم، مرورا بمواسم السعودية في كل من الرياض والدرعية والعلا، حيث تواصل تقديم تجارب مميزة تناسب مختلف الاهتمامات.

وتستضيف عروضا عالمية في الموسيقى، والكوميديا، والمسرح، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة والانفتاح على كل الثقافات، ويأتي ذلك نتيجة لتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، التي أسهمت في صياغة جدول فعاليات استثنائي يعزز مكانة المملكة وجهة عالمية للسياحة والثقافة والترفيه والرياضة.

وبهذه المناسبة قال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها وجهة عالمية تجمع بين أصالة الثقافة ودفء الضيافة وروعة الفعاليات العالمية، ونحن في القطاع السياحي ملتزمون بمواصلة بناء مشهد سياحي متكامل يلهم العالم، ويمنح الزوار تجارب استثنائية تبقى في ذاكرتهم.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن إطلاق جدول الفعاليات يمثل بداية مرحلة جديدة للترويج المبكر لهذه الفعاليات في مختلف دول العالم، وهي مرحلة تجسد ثمرة التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الشركاء من القطاع السياحي في الأسواق المستهدفة.