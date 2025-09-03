تحذير من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة من قبل “الأرصاد”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأمطار حتى السبت القادم. تشمل المناطق المتأثرة مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وجه الدفاع المدني نداء للجميع، داعياً إياهم لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة. يُنصح السكان بتجنب التنقلات غير الضرورية واتباع إرشادات السلامة لتفادي أي حوادث قد تحدث نتيجة للأحوال الجوية السائدة.

لذا، يجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لهذه الظروف الجوية السائدة بهدف الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. نسأل الله أن يحمي الجميع ويجنبهم كل مكروه.