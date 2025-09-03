ترامب طويل العمر يطول عمره

مع إطلالة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بعد غياب قصير، طفق «مستر شيبوب» الأمريكى، يردد ساخرا من الشامتين، ترامب حى، ترامب حى، زمانه جى، فى مشهد مأخوذ من فيلم «عنتر بن شداد».

منصة «إكس» اشتعلت يوم السبت الماضى بشائعة مثيرة أطلقتها القبائل المعادية، مؤداها «ترامب مات»، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات بشأن مطلقها، وتوقيتها، ومقصدها، سيما أن بطن العالم مفتوح، والحروب مشتعلة، والبشرية تعلق آمالها فى السلام المستدام على مشجب ترامب.

من الدعاء المستجاب، الله يقصف عمر من أطلقها، ولعن الله من شيرها، الرئيس ترامب صحته زى البمب، ولايزال يرقص، وشهيته مفتوحة، ويعب ١٢ عبوة (دزينة) يوميا من مشروبه المفضل (دايت كولا)، مشروب يحتوى على مادة «الأسبارتام» كمُحلى خال من السعرات الحرارية، يفضله ترامب بالسكر الطبيعى (المستخرج من القصب)، ويقال إنه مشروب الطاقة (الحصان) فى الثقافة الأمريكية.

شائعة ترامب مات حصدت ملايين المشاهدات الإلكترونية، تدخل فى باب أمنيات الأشرار حول العالم، يستبطنون شرا، الحالمون منهم فى أنصاص الليالى القمرية، مع اكتمال البدر، يتمنون عالما بلا ترامب، عالما بلا صخب، ترامب صاخب جدا، والبشرية تحتاج إلى سكون لحظى، وقت مستقطع من الحروب والصراعات والأزمات.

محبو ترامب استنكفوا الشائعة السخيفة، وتفاعلوا صائحين زاعقين بالرد القاطع، ترامب صحته زى الحصان، لايزال يركض وراء جائزة نوبل للسلام، ويحلم فى عالمه البرتقالى، لون الشفق، واستراحة ترامب، مثل استراحة محارب لا تعنى نهاية المعركة.

الرئيس ترامب صحته زى الفل، فقط كان منشغل بإنجاز صفقة من صفقاته، المطور العقارى الرئيس، لا يجد وقتا حتى لأسرته، البشرية مأزومة، ترامب متوفر على تفكيك أزماتها كان الله فى عونه.

الموت علينا حق، وكل واردها، هذا فى عقيدتنا الإسلامية، لكن فى يقين ترامب أنه لن يموت حتى يبلغ رسالته السماوية، يعتقد فى دواخل نفسه المعتملة بالهواجس أنه مبعوث العناية الإلهية لسلام البشرية، ولم ينجز مهمته بعد، لسه فى العمر بقية، وربنا نجاه من محاولات الاغتيال لأنه مدخر لسعادة الشعب الأمريكى، وسلام شعوب العالم، تهيئة البيئة الحاضنة لمشروعات التطوير العقارى من غزة الفلسطينية إلى جرينلاند الدنماركية.

الشائعة الخبيثة خرقت أجواز الفضاء الإلكترونى، وتلقفها المغردون، وطفقوا يرددونها بضراوة، وتعددت التكهنات، والإيحاءات، وتعلية مقام نائب الرئيس الأمريكى «جى دى فانس»، الذى لم يخف استعداده لتولى الرئاسة فى حال حدوث «مأساة مروعة»، لم يفصح عن كنه الكارثة، ولا توقعاتها، لكنه شدد فى مقابلة مع صحيفة «يو إس إيه توداى» بتاريخ ٢٧ أغسطس الماضى، على أن «ترامب يتمتع بلياقة ونشاط وصحة «ممتازة للغاية».

البناء على ما صرح به «فانس»، وشواهد أخرى، عززت شيوع الشائعة، سيما أنّ تقارير صحفية تتحدث أن صحة ترامب (٧٩ سنة) ليس على ما يرام وخضع لفحوصات طبية مؤخرا.

مع خالص الأمنيات بطول العمر، البعض بين ظهرانينا لا يتخيل العالم بدون ترامب، عالم بلا صخب، عالم يموت بطيئا، لذا يدعون له بطول العمر، ويرددون عبارة «طويل العمر يطول عمره وينصره على مين يعاديه»، عبارة شهيرة مأخوذة من فيلم (صاحب الجلالة إنتاج ١٩٦٣ م)، علما ترامب من مواليد ١٩٤٦، ولايزال فى العمر بقية صخب.

حمدي رزق – المصري اليوم

