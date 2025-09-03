هل سيصحح سعر البيتكوين أكثر قبل العودة للتعافي؟

وفقا لمنصة التحليل “Glassnode”، فإن حوالي 9% فقط من عرض البيتكوين حاليا في المنطقة الحمراء، مما يجعل الخسائر غير المحققة تصل إلى 10%.

وبالمقارنة، أشار المحللون إلى أن قاع هذه الدورة شهد خسارة أكثر من 25% من العرض، بما يصل إلى 23%.

وانخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 75,000 دولار في 9 أبريل، في تصحيح انخفض على إثره سعر البيتكوين بنسبة 29% عن ذروته المسجلة في يناير.

وعليه ووفقا لمنصة “Glassnode” فإن الانخفاض الحالي يعد سطحي نسبيا.

يبلغ عمق التصحيح من ذروة 14 أغسطس التي تجاوزت بقليل 124,000 دولار حاليا حوالي 13.4%، عندما انخفض سعر البيتكوين مرتين إلى 107,500 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في السوق الصاعد عام 2017، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 36٪ في سبتمبر، وفي عام 2021، انخفض بنسبة 24٪.

هذا ولم تشهد الدورات السابقة ضغط شراء هائل من المستثمرين المؤسسات مثل صناديق الاستثمار المتداولة وشركات خزينة البيتكوين، لذا قد يظل هذا التصحيح خافت.

يرى رائد الأعمال “تيد بيلوز” أن التصحيح الأخير في سعر البيتكوين يشبه الانخفاضات التي حدثت في الربعين الثاني والثالث من عام 2024، وكذلك في عام 2025، حيث تراجعت الأسعار حينها بنسبة 30٪.

وصرح بالقول:

لا أقول إن هذا سيتكرر بالضرورة، لكن من الممكن أن ينخفض البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار. هذا ليس قمة الدورة، بل تصحيح طبيعي يسبق تحقيق قمم جديدة.

من جانبه، أشار “مايكل فان دي بوب”، الشريك المؤسس لصندوق “MN Fund”، إلى أن اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر، والذي تُقدّر فيه احتمالية خفض أسعار الفائدة بـ91٪، قد يُقلل من فرص استمرار التصحيح.

وأضاف:

رغم احتمالية تصحيح أعمق، فإن تجاوز البيتكوين لحاجز 112 ألف دولار قد يحدّ من هذا التراجع.

تعافى سعر البيتكوين صباح اليوم ليصل سعره فوق مستوى إلى 110,500 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى له عند 108,500 دولار يوم الثلاثاء.

ومع استمرار الاتجاه الصاعد منذ يوم الاثنين، يتعين على سعر البيتكوين اختراق مستوى المقاومة عند 112,000 دولار، حيث قد يؤدي الفشل في ذلك إلى تراجع نحو 105,000 دولار وتصحيح أوسع.

في الوقت نفسه، ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين بنسبة 1.3٪ خلال اليوم لتصل إلى 3.93 تريليون دولار في وقت إعداد هذا المقال.

