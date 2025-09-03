شكرا لقرائتكم خبر الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي ينقل فعاليات ندوة GSR25 من «واحة الإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت «واحة الإعلام»، المصاحبة للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تحتضنها الرياض، حضورا بارزا من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية، التي استفادت من بيئتها المتكاملة بوصفها منصة مثالية لتغطية الحدث بدقة واحترافية.

واستضافت الواحة عددا من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية من روسيا وأمريكا، والصين، والهند، ومصر وغيرها من الدول إلى جانب وسائل الإعلام المحلية، في مشهد يعكس التنوع الإعلامي على المستويين الدولي والمحلي.

وأتاحت الواحة للإعلاميين 4 أستوديوهات متكاملة، إلى جانب «وادي الواحة» الذي يضم مركزا إعلاميا مجهزا بأحدث التقنيات وشاشات للبث المباشر، مما يمكنهم من متابعة وصناعة الأخبار لحظة بلحظة وتقديم تغطيات مباشرة لمجريات الندوة، مقدما تجربة إعلامية تجمع بين الابتكار والسرعة والجودة.

وتوفر الواحة تقنيات تفاعلية متقدمة تسرد رحلة التحول الرقمي والإعلامي في المملكة، ما يعكس تكامل الجهود الإعلامية عالميا ومحليا.

وأشاد عدد من الإعلاميين الدوليين بالتطور المتسارع للإعلام السعودي ودور الواحة في نقل الأحداث والفعاليات السعودية وربطها بالإعلام الدولي، فيما أكد الإعلاميون المحليون أنها تشكل منصة للقاء بالإعلاميين الدوليين لتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات.

ويبرز هذا الحضور حجم الاهتمام الدولي والإقليمي والمحلي بما تقدمه «واحة الإعلام» من تجارب مبتكرة، لتكون منصة رائدة؛ لنقل فعاليات الحدث بشكل مباشر واحترافي إلى الجمهور حول العالم.