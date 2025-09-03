شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات «ليالي سهيل 2025 » في الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول فعاليات «ليالي سهيل 2025» التي تنظمها أمانة منطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في ساحة الاحتفالات البلدية بحي الرفاع في مدينة عرعر.

وتشتمل الفعاليات على حزمة من البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية، منها: (مسرح الطفل، وبطولات رياضية، والألعاب المتنوعة، والبازارات الدولية، واستعراض للمركبات القديمة، إلى جانب مطاعم تقدم تجارب مميزة للزوار).

ويهدف المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى 13 سبتمبر الحالي، إلى تعزيز الحراك السياحي والترفيهي في المنطقة، وإبراز هويتها الاجتماعية والثقافية، فضلا عن توفير متنفس للأسر والشباب.