شيرين عبد الوهاب تسوي خلافها مع ياسر قنطوش: سوء تفاهم وخايف على مصلحتي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - أبدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اعتذارها لمستشارها القانوني ياسر قنطوش، بعد أيام من تصاعد الخلاف بينهما، كاد أن يصل إلى ساحات القضاء، مؤكدة أنّ ما حدث بينهما، كان مجرد "سوء تفاهم" قد يحدث بين الأشقاء.
وتابع نص البيان: "كما تشدد شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها". — Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger)
شيرين: "ياسر قنطوش حريص على استعادة حقوقي"وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيانٍ توضيحي، "أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب، إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الأخوات.. الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".
اختلاف وجهات النظر قد يتسبب في حدوث خلافات بسيطةوأضافت شيرين، قائلة: "عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده، اختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها، وده اللي حصل فعلاً.. حابة بس أقول إن الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي ومعنديش محامي غيره".
أزمة شيرين وياسر قنطوشيُشار إلى أن شيرين تحدثت مؤخرًا عن أزمتها مع محاميها ياسر قنطوش وقامت بإعلان إنهاء تعاونها معه وأصدرت بياناً عبر حسابها على موقع التدوينات "إكس" قالت فيه: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً، وتؤكد شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب—سواء كانت جميلة أو صعبة— منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها".
بيان صحفي— Sherine Abdel-Wahab (@Sherinthesinger) August 23, 2025
