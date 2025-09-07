شكرا لبحثكم عن خبر أزمة وقود الكهرباء في لحج تدخل أسبوعها الثاني دون حلول والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لحج – خاص
تواصل أزمة الوقود في محطات الكهرباء بمحافظة لحج لليوم السابع على التوالي، دون ظهور أي بوادر لحلها، ما أدى إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتفاقم معاناة المواطنين.
وقال المدير العام لمؤسسة الكهرباء بلحج، المهندس منيف العقربي، في تصريح نشر على صفحة المؤسسة: "نرجو من المواطنين تفهم الوضع وعدم تحميل إدارة الكهرباء مسؤولية الأزمة، فهي خارجة عن نطاقنا".
ويترقب الأهالي تحركات عاجلة من الجهات المعنية لتأمين الوقود اللازم وضمان عودة تشغيل المحطات وإنهاء معاناة السكان المستمرة.
