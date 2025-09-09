شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:هذا مايحدث الان في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد صنعاء، مساء اليوم، عاصفة رعدية مصحوبة برياح نشطة وأمطار متفاوتة الغزارة، وسط أجواء ماطرة خففت من حدة موجة الجفاف التي عاشتها المدينة خلال الأسابيع الماضية.

وتوزعت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة في عدد من أحياء العاصمة وضواحيها، ما أدى إلى جريان مياه الأمطار في بعض الشوارع والأودية، فيما يترقب المواطنون استمرار الحالة الجوية خلال الساعات القادمة.

وكانت مراكز الأرصاد قد حذّرت في وقت سابق من اضطرابات جوية محتملة على عدة محافظات، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من تدفق السيول في الشعاب والمناطق المنخفضة.