شكرا لبحثكم عن خبر الشيخ بليغ التميمي يشكو ممارسات "مدير أمن المعافر" ويطالب بتدخل عاجل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار بلاغ تقدم به الشيخ بليغ محمد محمود التميمي، رئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية جدلاً واسعاً بعد كشفه عن ممارسات وصفها بغير القانونية من قبل مدير أمن مديرية المعافر.

التميمي، وفي بلاغ صحفي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أوضح أنه فوجئ بتصريحات منسوبة لمدير أمن المعافر، خلال مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص، قال فيها إنه يقوم برفع تقارير ضده دون مبرر أو جرم ارتكبه.

وقال إن هذه التصريحات أثارت مخاوفه واعتبرها مخالفة واضحة للمادة (48) من الدستور اليمني التي تكفل حرية الفرد وأمنه، فضلاً عن تعارضها مع قانون الإجراءات الجزائية. وأضاف أنه لا يعرف الجهة التي تُرفع إليها تلك التقارير، مؤكداً تحميله مدير أمن المعافر كامل المسؤولية في حال تعرض لأي مكروه أو اعتقال أو إخفاء قسري.

وطالب التميمي في بلاغه رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، والنائب العام، ومحافظ محافظة تعز، والجهات القضائية والأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لحمايته من أي استهداف أو تعسف غير مشروع.

يُذكر أن الشيخ بليغ التميمي يُعد من الشخصيات البارزة في تعز، حيث يرأس مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية، ويُعرف بخطابه الدعوي والإرشادي وأدواره الاجتماعية. كما كان له حضور بارز في ميدان النضال السلمي والعمل الثوري، إلى جانب مواقفه المناهضة للفساد والظلم.