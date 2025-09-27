بطولة فرنسا: مرسيليا يقلب الطاولة على ستراسبورغ في الوقت القاتل

الرياص - اسماء السيد - باريس : قلب مرسيليا الطاولة على مضيفه ستراسبورغ وسجل هدفا قاتلا في الفوز 2 1 الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبعدما تأخر بهدف البديل العاجي عبدول أوتارا (49)، عادل البديل الآخر الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ النتيجة (78) قبل أن يخطف البنمي مايكل موريّو الفوز (90+1).

وحقق مرسيليا فوزه الثاني تواليا بعد أول مهم للغاية على ضيفه باريس سان جرمان 1 0 الإثنين، في مباراة استغل فيها غياب بعض لاعبي الفريق الباريسي لحضورهم حفل الكرة الذهبية التي توّج فيها عثمان ديمبيليه، وحصل فيها مدربه الإسباني لويس إنريكي على جائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب 2025.

وصعد الفريق الجنوبي إلى الصدارة مؤقتا بـ12 نقطة على الرغم من خسارته مباراتين هذا الموسم، بفارق الأهداف عن موناكو وسان جرمان وليون وستراسبورغ نفسه، قبل ختام المباريات في نهاية الأسبوع.

ولم تكن انطلاقة مرسيليا جيدة بعد خسارته الافتتاحية أمام رين 0 1 ثم سقوطه في المباراة الثالثة بمواجهة مضيفه ليون بالنتيجة عينها، لكنه استعاد أنفاسه ولو أنه خسر أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، قبل الانتصارين المتتاليين.

وهذا الفوز الأول لمرسيليا على ستراسبورغ منذ 2022، والأول أيضا خارج الديار هذا الموسم.

في المقابل، كانت هذه المرة الأولى التي تهتز فيها شباك ستراسبورغ على أرضه.

بعد خمس دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، كسر أصحاب الأرض التعادل، حين لاحق الهولندي إيمانويل إيميغا كرة طويلة خلف الدفاع من الجهة اليمنى، قبل أن يجذب الحارس نحوه ويمررها عرضية للبديل واتارا ليودعها في الشباك الخالية (49).

وفقد ستراسبورغ الكرة بسهولة في نصف ملعبه، ليستغل الدنماركي بيار إميل هويبيرغ الموقف ويمرر إلى أوباميانغ الذي تصدى الحارس البلجيكي مايك بيندرس لتسديدته الأولى، لكن الغابوني المخضرم لم يُخطئ في المتابعة وأحرز الهدف (78).