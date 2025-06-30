تامر حسني يعلق على حفلته المنتظرة ببطولة العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إحياء الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية "Esports World Cup 2025" الذي يعد الحدث الأضخم في عالم الألعاب الإلكترونية، حيث يقام الحفل يوم 11 يوليو المقبل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي.

تعليق تامر حسني على منشور تركي آل الشيخ

وروّج المستشار تركي آل الشيخ للحفل بنشر البوستر الدعائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" وعلق قائلاً: "الفنان تامر حسني يحيي حفلاً موسيقياً في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025".

وبدوره رد الفنان تامر حسني على منشور تركي آل الشيخ وكتب: "أتشرف بإحياء حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إن شاء الله يوم 11يوليو".

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"لينا معاد".. ألبوم جديد لـ تامر حسني قريبًا

وفي سياق متصل، أعلن تامر حسني عن طرح أحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل اسم "لينا معاد"، في بداية شهر يوليو القادم؛ موجهاً رسالة تعبر عن حبه وتقديره لجمهور، من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" قائلاً: "فتحولي عينكم كده واستعدوا جيداً، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم "لينا معاد" بشكل كامل يوم 10 من يوليو القادم. أوامر يا حبايب قلبي".

الجدير بالذكر أن تامر حسني قد أصدر في وقتٍ سابق مجموعة من أغاني الألبوم بشكلٍ منفرد؛ ما زاد حماس جمهوره للاستماع للألبوم كاملاً؛ من أبرزها: "حلال فيك"، و"حبيبي تقلان" التي طرحها تامر بطريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع الموزع العالمي علي فتح الله؛ حيث تم تصويره في مواقع متعددة، أبرزها سفح الأهرامات.

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هذا إلى جانب طرحه عدداً من "الديوهات" التي لاقت رواجاً واسعاً، من بينها "ملكة جمال الكون" مع المطرب السوري الشامي، والتي حققت أرقاماً قياسية عبر المنصات الغنائية منذ طرحها وحتى الآن، "المقص" مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، و"قلدوه" مع مطرب المهرجانات أحمد بحر المعروف بـ"كزبرة".

نجاحات "ريستارت" في دور السينما

تامر حسني يعرض له حالياً في دور السينما فيلم "ريستارت" والذي حقق إيرادات كبيرة تخطت 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وضيوف الشرف: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

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قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفُّق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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