عمرو سلامة تعليقاً على فوز الهلال في كأس العالم للأندية: ماله حلال وطريقه إلى النهائي ممهد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - علّق المخرج عمرو سلامة عبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك" على الفوز التاريخي الذي حققه نادي الهلال السعودي على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن بطولة كأس العالم للأندية؛ مسلّطاً الضوء على الفوارق الشاسعة بين الفريقين.

المخرج عمرو سلامة يُبرز المفارقات الرقمية بين الهلال ومانشستر سيتي بعد الفوز التاريخي

أوضح عمرو سلامة في منشوره، أن القيمة السوقية لنادي الهلال تبلغ نحو 159 مليون يورو، في حين تصل قيمة مانشستر سيتي إلى 1.3 مليار يورو؛ أيْ أن الفريق الإنجليزي يتفوّق بأكثر من ثمانية أضعاف. كما أشار إلى التباين الكبير في التصنيف العالمي؛ حيث يحتل الهلال المركز 57، بينما يقبع مانشستر سيتي في المركز الثامن، بفارق 49 مركزاً لصالح الفريق الإنجليزي. وأضاف ""، أنحقق هذا الإنجاز رغم غياب ثلاثة من أبرز لاعبيه؛ مما يُبرز قوة الفريق وإصراره.

كما أشار إلى أن طريق الهلال نحو النهائي يشمل مواجهة فلومينينسي، ثم الفائز من تشيلسي أو بالميراس، وهي فرق تُعَد رقمياً أقل من ريال مدريد الذي تعادل معه الهلال سابقاً، ومانشستر سيتي الذي تمكّن من تجاوُزه. واختتم منشوره بتعليق طريف أثار تفاعل المتابعين، قال فيه: "واضح أن مال الهلال، مال حلال".

وقد خسر مانشستر سيتي بنتيجة 4- 3 أمام الهلال السعودي، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة الكروية، ويُعَد فوز نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي، محطة فارقة في مسيرته الكروية؛ حيث لم يقتصر صداه على المستطيل الأخضر فحسب؛ بل امتد ليشعل مشاعر الفخر والحماس لدى نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي، الذين حرَصوا على التعبير عن دعمهم واعتزازهم بإنجاز ممثل الوطن في المحفل العالمي.

View this post on Instagram A post shared by عبدالله السدحان (@abdul_a_s)

يمكنكِ قراءة: فوز تاريخي للهلال السعودي على مانشستر سيتي والمشاهير يعبّرون عن فخرهم

برستيج: أحدث الأعمال الدرامية للمخرج عمرو سلامة

يُشار إلى أن مسلسل "برستيج" هو أحدث الأعمال الدرامية التي قام عمرو سلامة بتولّي عملية إخراجها؛ حيث تدور أحداث المسلسل المكوّن من 8 حلقات، في إطار درامي مثير يجمع بين الجريمة والتشويق؛ حيث تدور القصة حول أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في قلب القاهرة؛ حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصَرين نتيجة لعاصفة مفاجئة.

ويشارك في بطولته بجانب مصطفى غريب ومحمد عبدالرحمن، كلٌّ من: راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف. إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى عبدالعاطي. بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف. والعمل تأليف إنجي أبوالسعود.

View this post on Instagram A post shared by هي دي إنچي، وده ڤينييت؟ (@injyofficial)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».