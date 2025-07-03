راغب علامة يخرج منتصراً من قصر العدل: المكالمة “مفبركة بالكامل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن السوبر ستار راغب علامة من أمام قصر العدل في بيروت، أمس، أن القضاء اللبناني أغلق نهائياً ملف الإخبار المقدَّم بحقه، وذلك بعد أن ثبتت براءته من خلال استجواب دقيق أجرته القاضية ميرنا كلاس، أكدت خلاله أن المكالمة الهاتفية التي تم تداولها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان كانت “مفبركة بالكامل”.

وفي تصريحات للصحافة، شدد علامة على أن الحقيقة ظهرت واضحة أمام القضاء اللبناني والرأي العام المحلي والعربي، قائلاً: “تم إسقاط الدعوى بعد ثبوت زيف كل ما تم تداوله… العدالة انتصرت”.

من جهته، أكد المحامي مارك حبقة أن حضور الفنان شخصياً إلى قصر العدل كان خطوة أساسية لإثبات براءته بالدليل القاطع، مشيراً إلى أن “راغب علامة يبقى رمزاً للفن اللبناني المشرّف، وواجهة وطنية عابرة للطوائف والحدود، رغم كل الشائعات المغرضة”.

ويأتي هذا القرار ليضع حداً لحملة افتراءات طالت السوبر ستار في واحدة من أكثر الفترات حساسية، ويكرّس مكانته كأحد أبرز الأصوات الداعمة لوطنه في الداخل والخارج.